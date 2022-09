Belgische rente piekt: Wat betekent dat voor uw geld? | De losse eindjes van de energiesteun | Hebben de betogers voor meer koopkracht gelijk?

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

De Belgische overheidsrente staat op z'n hoogste peil sinds 2014. Dat is dus lang geleden, maar wat betekent dat voor de beleggers, spaarders, leners en vooral ook onze staatsschuld? Onze expert legt uit!

In de maatregelen die de federale overheid heeft genomen om onze energiefactuur te verlichten, hebben toch enkele opmerkelijke losse eindjes.

En hebben de vakbonden die vandaag in Brussel betogen voor meer koopkracht gelijk of zijn hun eisen overdreven? We houden één en ander eens tegen het licht