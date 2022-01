Beluister De 7, de dagelijkse podcast van De Tijd

U hoort het goed. Vanaf woensdag 26 januari kunt u met de ochtendlijke nieuwspodcast 'De 7' elke dag naar De Tijd luisteren.

We lanceren 'De 7', omdat we merken dat u, lezer, verandert. U leest. Veel. Op papier, nog altijd. Maar steeds meer online. En u wilt luisteren. Niet naar alles, daar hebt u geen tijd voor, daarvoor bent u te kritisch. Maar wel naar wat ertoe doet, merken we aan de hand van de podcasts die we eerder maakten.

Net daar denken we dat we het verschil kunnen maken in de enorme nieuwsstroom van elke ochtend. Net zoals we online en in onze krant doen, willen we voor u met 'De 7’ de filter op de ruis zijn. Niet het zoveelste nieuwsbulletin, maar elke ochtend vanaf 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten.

Het belangrijkste nieuws, een strenge selectie, de feiten. Met speciale aandacht voor een economische invalshoek. Informatie, analyse én inspiratie. Uit de wereld van ondernemen, beleggen en initiatief nemen. Dat zijn domeinen die we in tegenstelling tot de meeste andere media bij De Tijd heel nauw volgen en die we erg relevant vinden.

Items aangeleverd door onze redactie met journalisten die stuk voor stuk experten en specialisten in hun vak zijn. En met presentator Bert Rymen als een betrouwbare compagnon de route, die u elke ochtend bijpraat over wat ertoe doet, en wat straks belangrijk wordt. Bert verdiende eerder zijn sporen als radiopresentator, heeft een van de mooiste radiostemmen van Vlaanderen én heeft intussen al vijf jaar ervaring op de redactie van De Tijd.

Schermvullende weergave Bert Rymen, de presentator van 'De 7'. ©Kristof Vadino

Onze plannen voor een podcast beperken zich niet tot deze dagelijkse ochtendlijke nieuwsbriefing. Er komt een nieuwe reeks De Tijd Vooruit met inspirerende interviews met visionaire mensen die vooruitkijken in een bepaalde sector. Zowel voor beginnende beleggers als voor de meer ervaren rot valt er binnenkort veel interessants te beluisteren. En dat is niet alles… stay tuned.

Maar nu dus eerst ‘De 7’. We hopen dat ‘De 7’ de ochtendlijke shot espresso voor uw brein wordt. Scherp, fris, inspirerend, onmisbaar. Of u nu zelf onderneemt, belegt of op een andere manier aan de kar trekt om de zaken te doen vooruitgaan: ‘De 7’ moet u helpen nog beter voor de dag te komen. Zodat u nog meer voorsprong kunt nemen.