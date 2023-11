Beursexpert Ellen Vermorgen blikt vooruit | 'Benieuwd naar koers Microsoft na soap bij ChatGPT' | 'Schaduw van Rousseau blijft boven Vooruit hangen'

Op maandag blikken we in De 7 altijd vooruit naar de rest van de week.

Vandaag doen we dat met beursexpert Ellen Vermorgen, bij De Tijd .

Komt er deze week een pauze in de gevechten in de Gazastrook? Er lijkt een deal in de maak tussen Israël en Hamas.

Voor Vooruit begint vandaag het hoofdstuk post-Conner Rousseau. Of hangt zijn schaduw toch nog over de Vlaamse socialisten?

In Nederland begint woensdag na de verkiezingen misschien het hoofdstuk Omtzigt. Beleggers kijken uit naar de kwartaalresulaten van chipmaker Nvdia en de afwikkeling van de soap rond OpenAI-CEO Sam Altman.