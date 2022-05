Beursstorm doet sociale media kelderen | Een half miljoen Belgen zit in crypto: Wie en voor hoeveel? | Jonge Belg sorteert afval met robotarm

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

Er woedt een beursstorm bij de sociale mediabedrijven. Wat is er aan de hand? En wat met de cruciale Twitter-vergadering vandaag?

Maar liefst een half miljoen Belgen bezitten cryptomunten. Misschien wel meer. Onze expert legt uit waarom dat gevaarlijk kan zijn.

En er wacht Oekraïne tóch nog een pijnlijk lang parcours voordat het kan toetreden tot de EU. We vertellen je welke obstakels er nog in de weg liggen.