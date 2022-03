Beurswaakhond teruggefloten door de rechter | Topvrouw PostNL hekelt Belgische justitie | Van Mossel grootste autodealer van het land

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

De Belgische beurswaakhond krijgt voor 't eerst in z'n geschiedenis ongelijk van de rechter. Waarover gaat het, en wat doet dat met de geloofwaardigheid?

'Compleet idioot en pure intimidatie', da's wat de Nederlandse topvrouw van postbedrijf PostNL zegt over de recente arrestaties van haar Belgische collega's. Je hoort haar hier zo dadelijk.

En met de aankoop van nog es negen Mercedes-dealers, wordt garagegigant Van Mossel de grootste in ons land. Wat is het geheim achter het succes?