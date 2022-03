Biden noemt Poetin dictator in State of the Union | Russische para's in de straten van Charkov | Bedrijven onder druk om Russische belangen te droppen

In de straten van Charkov in het oosten van Oekraïne wordt harder gevochten dan ooit, en Biden haalt in zijn State of The Union zwaar uit naar president Poetin en zijn regime.

Er komt ook steeds meer politieke druk op Europese bedrijven om zich terug te trekken uit Rusland. Maar hebben die daar wel zin in, en wegen de gevolgen niet te zwaar?

De beurzen blijven intussen klappen incasseren. We kijken naar een paar uitschieters. Neem je beleggingsschriftje er dus al maar bij.

En de Carrefour Mestdagh-winkels worden binnenkort allemaal Intermarchés. Belangrijke verschuiving in het Belgische supermarktenlandschap.