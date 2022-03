Biden vreest inzet chemische wapens door Poetin | Vlaanderen schorst 200 miljoen Russische export | Waarom twee kern- én twee gascentrales?

De Amerikaanse president Biden vreest dat Rusland chemische wapens kan inzetten in Oekraïne en we horen ook van onze reporter ter plaatse over de vluchtelingen in het westen van het land.

Intussen blijkt dat Vlaanderen al heel wat exportlicenties naar Rusland heeft geschorst. In totaal goed voor 200 miljoen euro.

En we kijken nog eens naar de nieuwe energiedeal. Als we twee kerncentrales open houden, waarom hebben we dan toch nog twee extra gascentrales nodig?