Bonussen voor Bpost-managers ondanks stormweer | Computerverkoop zakt wereldwijd | 15% minder Belgische vacatures

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

Postbedrijf Bpost wil een langetermijnbonus voor haar topmanagers . Die kunnen zo 10 procent extra verdienen op jaarbasis. Waarom komt die bonus er nu Bpost in slechte papieren zit?

De verkoop van computers zakt wereldwijd in elkaar. Technologiebedrijven hebben in het eerste kwartaal ongeveer een derde minder computers verkocht .

En de voorbije maand waren er 15 procent minder nieuwe vacatures in ons land. Koelt de arbeidsmarkt af? We praten in deze podcast met een bedrijf uit de evenementensector.