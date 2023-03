Carsten Brzeski blikt vooruit | 'Als ECB zo doorgaat, komt er een recessie' | Amerikaanse banken in crisis: 'Dit is geen Lehman-moment'

Het is maandag en dan blikken we in De 7 altijd vooruit naar de week die komt, met een gast. Vandaag is dat de hoofdeconoom van ING Duitsland, Carsten Brzeski.

Met hem hebben we het over de Europese Centrale Bank, die deze

week een rentebesluit neemt. Dat doet ze om de inflatie naar beneden te krijgen. Net zoals de Amerikaanse Centrale Bank dat doet. Uit de VS komen deze week trouwens inflatiecijfers.

De Europese commissie wil deze week enkele wetten klaar hebben voor de industrie hier. Hoe belangrijk zijn die?

En wat is er aan de hand met de begroting van Duitsland? De voorstelling ervan is uitgesteld. Krijgt kanselier Scholz de violen deze week gelijk gestemd?