Carsten Brzeski blikt vooruit | 'Deal schuldplafond VS komt er zeker' | 'Winst Erdogan in verkiezingen enkel goed voor onze goedkope vakantie daar'

Het is maandag en dan blikken we in De 7 altijd vooruit naar de week die komt, met een gast. Vandaag is dat de hoofdeconoom van ING Duitsland, Carsten Brzeski.

Zowel uit Duitsland als uit eigen land krijgen we deze week een indicatie van het ondernemersvertrouwen. Hoe hard zijn die twee economieën nog verweven? En hoe kijken de Duitsers naar hun regering?

Raken Democraten en Republikeinen het eens over de verhoging van het schuldenplafond in de VS? En welke impact kan dat hebben op de staatsbons bij ons?

En we gaan het ook hebben over Europa. Er komen deze week groeicijfers, terwijl de Europese Commissie de begrotingen van de lidstaten onder loep neemt... dat belooft voor België.