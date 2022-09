Carsten Brzeski van ING blikt vooruit |'EU-deal afromen winsten energiesector mogelijk met Duitse steun'| 'ECB zou rente nu beter beperkt verhogen'

Op maandag blikken we in De 7 altijd vooruit op de week die komt.

Vandaag doen we dat met de hoofdeconoom van ING Duitsland, Carsten Brzeski.

Wat kan Europa doen aan de piekende energieprijzen? Die vraag ligt deze week op tafel tijdens een vergadering van de energieministers van de lidstaten.

Met de hoofdeconoom van een financiële instelling bij onze oosterburen moeten 't uiteraard ook hebben over de energiepolitiek van de regering Scholz. Die hebben dit weekend nieuwe maatregelen afgeklopt.

En we gaan 't ook hebben over de Europese Centrale bank. Want die neemt deze week opnieuw een rentebesluit. Komen er 50 basispunten bij? Of zal het meer zijn?