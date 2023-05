CEO BNP Paribas Fortis: 'Spaarrente kan (beetje) omhoog' | Wat betekent verhoging schuldplafond VS? | AI speurt naar infecties in vroeggeboren baby's

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

De CEO van BNP Parisbas Fortis ziet op termijn ruimte om de spaarrente een béétje te verhogen . Hij is daarmee de eerste Belgische topbankier die dat zegt.

Het Amerikaanse schuldplafond is opnieuw verhoogd. Oef: mondiale crisis afgewend. Maar wie komt hier als winnaar uit: president Biden of de republikeinen? En is dat systeem wel houdbaar?