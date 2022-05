CEO Wouter Torfs kijkt naar de week |'Mensen kopen nog schoenen maar ik vrees voor de impact van de inflatie' |'Een Torfs in de metaverse moet kunnen'

Op maandag blikken we met een gast vooruit op de week die komt. Dat doen we vandaag met Wouter Torfs, CEO van schoenen Torfs.

We kijken uit naar nieuwe cijfers over de Chinese economie, hoe zwaar wegen de corona-lockdowns daar door? En wat zijn de gevolgen voor ons?

Vandaag zouden we ook moeten weten wie de opvolger wordt van Wouter Beke als Vlaams CD&V-minister van Welzijn. Hoe staan de christen-democraten er voor?

En we hebben het ook over inflatie. Deze week nieuwe, waarschijnlijk recordcijfers daarover in het VK.

De impact daarvan bespeek ik ook met Wouter.