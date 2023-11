Chef Netto Sonja Verschueren | 'Rol Biden bij langer staakt-het-vuren zeer groot' | 'Helft vennootschappen niet in orde met aanpassing statuten'

Op maandag blikken we in De 7 altijd vooruit naar de week die komt.

Vandaag doen we dat met chef Netto bij De Tijd, Sonja Verschueren.

Veel internationaal nieuws: Wat brengt de laatste dag van het staakt-het-vuren in Gaza, er is de VN-klimaatconferentie in Dubai en een vergadering van het oliekartel OPEC Plus.

Er zijn deze week ook inflatiecijfers, Belgische en Europaas.

Net zoals de rente op de nieuwe staatsbons. Wat heeft die hele staatsbonsaga bij de spaarder losgemaakt?

En we gaan de laatste maand in waarin vennootschappen hun statuten kunnen en moeten aanpassen. Maar blijkbaar lijdt er een pak aan uitstelgedrag. Wat riskeren ze?