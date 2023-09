Chef Politiek Jasper D'hoore kijkt vooruit | 'Volgende Vlaamse regering moet ambities hoger leggen' | 'Premierbonus is voor Open VLD eerder malus'

Het is maandag en dan blikken we in De 7 altijd vooruit naar de rest van de week.

Vandaag doen we dat met Jasper D'hoore, chef Politiek en Economie bij De Tijd.

De politieke agenda is stevig deze week. Te beginnen met de septemberverklaring van de Vlaamse regering vandaag. Wat is er al gelekt over het begrotingsakkoord?

Afgelopen weekend waren er ook voorzittersverkiezingen bij Open VLD. Tom Ongena heeft het gehaald, maar de manier waarop heeft veel protest uitgelokt. Zal dat de liberalen duur komen te staan?

Verder krijgen we nog inflatiecijfers voor België en Europa deze week. En het is uitkijken naar de bedrijfsresultaten van onder andere Nike, Biocartis en Colruyt.