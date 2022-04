Chemiebedrijven krijgen megasubsidie voor CO2 | Obligatiefondsen beleven historisch slecht kwartaal | Vier zwembaden verwarmen hoofdkantoor bank

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

Chemiereuzen Air Liquide en BASF in de haven van Antwerpen halen megasubsidies binnen voor het afvangen van CO2.

Het was een historisch slecht kwartaal op de obligatiemarkten, aandelen deden het dan weer minder slecht. Hoe zit dat en wat kunnen we nog verwachten?

En het nieuwe hoofdgebouw van BNP Paribas Fortis in Brussel wordt verwarmd met vier zwembaden.