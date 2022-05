Chinese wetenschappers infiltreren Vlaamse universiteiten | Supernerveuze beurzen eindigen dieprood | Facebook-klokkenkuidster Haugen vreest metaverse

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

Chinese wetenschappers strijken steeds vaker gevoelige info op in Vlaamse universiteiten. Hoe ver gaan die praktijken en wat zijn de gevaren?

Er komt nu ook bínnen de Vlaamse meerderheid steeds meer verzet tegen het omstreden stikstofakkoord. Valt de deal straks in duigen?

En we praten hier in onze podcaststudio met Facebook-klokkenluidster Frances Haugen, over de gevaren van Mark Zuckerbergs nieuwe geesteskind: de metaverse.