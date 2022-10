Claire Tillekaerts kijkt naar de week | 'De loonkloof met de buurlanden wordt een gigantisch probleem' | 'Xi is nu echt keizer van een dominant China'

Het is maandag en dan blikken we in De 7 altijd vooruit naar de week die komt.

Met een gast.

Vandaag is dat Claire Tillekaerts, tot vorige zomer CEO van Flanders Investment and Trade en tegenwoordig voorzitter van de regentenraad van de Nationale Bank.

De Europese leiders buigen zich deze week opnieuw over de Oekraïnecrisis en de piekende energieprijzen. We nemen de economische gevolgen onder de loep. En met een gast als Claire doen we dat ook voor de bedrijven bij ons.

Hoe kijkt zij trouwens naar China, waar sinds gisteren en nog de hele week het partijcongres van de Communistische Partij plaatsvindt?

We gaan 't ook hebben over de soundtrack awards op Film Fest Gent. Claire is voorzitter van het internationaal filmfestival.