Colruyt schrapt klassieke 'Rode Prijzen' | Chaos op het Duitse spoor | Columnist Ian Bremmer over Poetin en Europa

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

We nemen afscheid van de traditionele Rode Prijzen bij warenhuisketen Colruyt. Je hoort in deze podcast hoe dat komt.

Het is chaos op de anders zo betrouwbare Duitse spoorwegen. We bekijken of dat ook bij ons gevolgen zal hebben.

En onze man op het Wereld Economisch Forum in het Zwitserse Davos spreekt er met bekend Amerikaans columnist Ian Bremmer. En geloof het of niet: de man is optimistisch over Europa.