Concurrentiepositie Belgische bedrijven fors verzwakt door stijgende lonen | Faillissementen in transport pieken | Met Luc Tuymans naar nieuwe KMSKA

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

De lonen in België stijgen een pak sneller dan in de buurlanden. Blijkt uit nieuwe cijfers.

Komt de concurrentiepositie van onze bedrijven in het gedrang?

Kernreactor Doel 3 produceert vandaag z'n laatste elektriciteit. Maar hoe defintief is die stop en hoe zit het nu met de verdere ontmanteling? Onze energie-expert legt uit.

En wat vindt Luc Tuymans, een meester van nu, van het volledig vernieuwde Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen en de meesters van toen, die daar hangen

Wij gingen met hem al eens kijken...