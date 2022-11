Crypto verder in vrije val | Belgische ereconsuls in opspraak | 'Contractbrouwer' Beerselect breidt uit: de toekomst van het bierbrouwen?

De 7 Is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

Wereldwijd zijn al honderden ereconsuls beschuldigd van wanpraktijken. Onder hen ook twaalf Belgen. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek rond 'schaduwdiplomaten', waar ook De Tijd aan meewerkt.

De cryptomarkt is nog altijd in vrije val. Waar gaat dat stoppen? En dreigt 't stilaan ook het reguliere geldcircuit aan te tasten?

En dan BeerSelect: ooit al van gehoord? Die bouwen na een reeks succesjaren een gloednieuwe fabriek in Gent. 't Gaat om een contractbrouwer. Wat is dat? En is het... de toekomst van de bierindustrie?