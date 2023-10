David Criekemans blikt vooruit | Hoe evolueert Gaza en wat is de link met Oekraïne? | De geopolitiek achter de cijfers van Apple en BYD

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

Het is herfstvakantie, maar dat betekent niet dat er minder nieuws is. We staan voor een week vol cruciale mijlpalen en mogelijke keerpunten.

Zoals elke maandag blikken we er in De 7 op vooruit, met een gast. Dat is deze keer David Criekemans, professor Geopolitiek en Internationale Betrekkingen aan de Universiteit Antwerpen.

Het bloedige conflict in Gaza tussen Israël en terreurgroep Hamas raast voort. Is een de-escalatie mogelijk deze week?

We hebben het in deze podcast met de professor ook over een paar kwartaalcijfers, zoals die van Apple en BYD. Want jawel: die zijn van geopolitiek belang.

En zondag is het exact één jaar voor de Amerikaanse verkiezingen. Biden versus Trump. Hoe kijkt David Criekemans daarnaar: is het tij aan het keren?