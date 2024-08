De 7 Extra | De laatste rechte lijn naar het Witte Huis: 'Honeymoon van Harris zit erop, nu begint het echte werk'

'De 7 Extra' is een podcast van De Tijd. Bij grote nieuwsverhalen of ten tijde van belangrijke fiscale mijlpalen krijg je meer achtergrond, analyse en duiding.

De Democratische Conventie in Chicago zit erop. Met nog 75 dagen te gaan voor de presidentsverkiezingen, is er weer meer enthousiasme onder de Democraten. In de peilingen doet Kamala Harris het zelfs iets beter dan Trump. Maar de overwinning is nog niet binnen. Wat zijn nu de grootste valkuilen voor Harris?