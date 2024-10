De 7 Extra | Vlaams regeerakkoord doorgelicht: "Zal de mayonaise pakken of schiften?"

'De 7 Extra' is een podcast van De Tijd. Bij grote nieuwsverhalen of ten tijde van belangrijke fiscale mijlpalen krijg je meer achtergrond, analyse en duiding.

Maandag was de eerste schooldag voor de nieuwe Vlaamse regering. De ministers hebben de eed afgelegd, er was op de valreep dan toch nog een septemberverklaring en het centenboekje met de begrotingstabellen werd toegelicht. Diependaele I is officieel uit de startblokken geschoten.