De 7 Extra | 7 dingen die je kan doen met het geld van de staatsbon

'De 7 Extra' is een podcast van De Tijd. Bij grote nieuwsverhalen of ten tijde van belangrijke fiscale mijlpalen krijg je meer achtergrond, analyse en duiding.

Vorig jaar hebben meer dan een half miljoen Belgen op die éénjarige staatsbon ingetekend voor in totaal bijna 22 miljard euro.

Wat kan je nu het best doen als die centen op je rekening staan? Er worden nieuwe staatsbons uitgegeven, maar ook banken en verzekeraars lanceren heel wat promoties.

In deze aflevering overlopen we zeven dingen die je kan doen met het geld van de staatsbon. Host Lara Droessaert gaat in gesprek met De Tijd-journalisten Peter Van Maldegem en Wouter Vervenne.