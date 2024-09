De 7 Extra | Wat betekent het debat Trump-Harris voor de verkiezingen?

'De 7 Extra' is een podcast van De Tijd. Bij grote nieuwsverhalen of ten tijde van belangrijke fiscale mijlpalen krijg je meer achtergrond, analyse en duiding.

De twee Amerikaanse presidentskandidaten, Kamala Harris en Donald Trump, namen het in de nacht van dinsdag op woensdag tegen elkaar op in het eerste en waarschijnlijk ook enige televisiedebat.

Het gevoel van een duidelijke winnaar was er meteen na het debat nog niet. Maar nu alles wat is ingedaald, zijn de meeste politicologen het er wel degelijk over eens. Alleen is het nog maar de vraag hoe veel baat die winnaar daar eigenlijk bij heeft.