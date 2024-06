De 7 Kiest | Isabel Albers: 'De Wever merkt nu dat de parking groter is dan Antwerpen'

Zondag is het zover, dan gaan we met z’n allen onze burgerplicht vervullen. Of het nu in een school, een cultureel centrum of sporthal is, overal staan de stemhokjes al klaar voor de grote dag.

Voor de politici zijn het de laatste loodjes van de campagne: nog wat posts op sociale media, de laatste markten en huisbezoeken of nog proberen te scoren in een debat.

Waar staan we nu in deze campagne, wat hebben we geleerd van de voorbije weken en wat kan er nog die laatste dagen?

Daar hebben we het in deze De 7 Kiest met algemeen hoofdredacteur Isabel Albers van De Tijd en L’Echo en Chef Politiek Jasper D’hoore van De Tijd. De host is Bert Rymen.