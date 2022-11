De Bleeker door het stof over begroting | Hoe Qatar, ondanks de kritiek, toch wint | Bewezen met data: Kevin De Bruyne is de beste van de wereld

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

Staatssecretaris voor Begroting De Bleeker maakt een publieke knieval in 't parlement. Hoe zwaar is de politieke schade?

Qatar krijgt veel kritiek als gastheer aan de vooravond van het WK voetbal. Maar intussen versterkt de kleine oliestaat wel z'n positie als globale 'soft power'.

En over dat WK gesproken: Kevin De Bruyne is de beste ter wereld! En dat kunnen we nu ook gewoon bewijzen, met keiharde data.