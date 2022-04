De euro op bodemkoers: Wat voelen we daarvan? | EU niet zo makkelijk écht energie-onafhankelijk | Bitcoin nu officieel betaalmiddel in...?

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten

De euro staat op z'n laagste peil in vijf jaar. Hoe komt dat, en wat zijn de gevolgen?

Nu het Kremlin de gastoevoer naar lidstaten begint af te snijden, moet de EU gezwind reageren. Hoe snel kunnen we écht energie-onafhankelijk worden van Rusland?

En er is alweer een nieuwe plek waar je bitcoin kan gebruiken als officieel betaalmiddel. En 't is misschien niet wat je zou verwachten.