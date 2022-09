Crisisbijdrage energiesector: nog veel losse eindjes | Hoe beleggen in tijden van recessie? | Gemor over de voetbalkalender

De extra crisisbijdrage die het nationaal overlegcomité vraagt van de energiesector bevat nog wel wat valkuilen. We praten erover met onze expert.

We hebben 't hier al vaak gehad over beleggen in tijden van inflatie. Maar wat met beleggen in tijden van recessie?

En er is altijd wel wat gemor wanneer de Pro League de kalender met speeldata en -uren lost. Maar dit seizoen is 't erger dan ooit. Hoe komt dat? En wat is de businesskant aan dat verhaal?