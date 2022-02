De 'nucleaire sanctie' tegen Rusland ligt in Terhulpen | Europese landen moeten hun gasvoorraden verplicht aanvullen | 'Data-doomsday' komt eraan

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

Rusland stuurt zogenaamde vredestroepen naar Oost-Oekraïne. 't Ziet er niet goed uit. Wij zoemen in op een snoeiharde sanctie die Europa kan nemen. Het brandpunt daarvan ligt in... Terhulpen.

Hoe gaat Europa z'n gasvoorraden nu verzekeren? Bijna de helft van ons gas kómt uit Rusland. De EU-commissie heeft een oplossing.

En we moeten het eens hebben over 'data-doomsday', want die dag komt eraan. Facebook, Instagram, Google ze zitten allemaal met knikkende knieën af te wachten