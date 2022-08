De week van arbeidseconoom Stijn Baert | 'Belangrijk dat regering ook bedrijven steunt in energiecrisis' | 'Loonnorm is politiek buskruit dit najaar'

Vandaag doen we dat met professor arbeidseconomie aan de UGent, Stijn Baert.

Met een arbeidseconoom moeten we 't uiteraard hebben over hét knelpuntberoep bij uitstek: dat van leerkracht. Want deze week trekken duizenden, tienduizenden, leerlingen opnieuw naar de schoolbanken. Vraag is of er iemand voor de klas zal staan.

We krijgen deze week ook inflatiecijfers uit eigen land en Europees. Wat betekenen die voor de arbeidsmarkt?

En behalve het nieuwe schooljaar en ( ook een beetje) het nieuwe politieke jaar begint ook het nieuwe televisieseizoen. Waar kijkt een professor arbeidseconomie naar?