De week van EU-specialist Steven Van Hecke | 'Charles Michel toont gebrek aan leiderschap in energiecrisis'| 'EU doet vuile werk VS in aanpak Google'

Op maandag blikken we in De 7 altijd vooruit op de week die komt. Vandaag doen we dat met professor en Europa-specialist aan de KULeuven, Steven Van Hecke.



We gingen de vorige week uit met een overleg van de Europese ministers van energie. En ook deze week zal in het teken staan van die energie, want het Europees parlement komt voor het eerst na de zomer weer samen om te luisteren naar de State Of The Union-toespraak van commissievoorzitster Ursula von der Leyen.

De oorzaak van de energie-crisis is de Russische inval in Oekraïne. Daar beweegt één en ander op het terrein. Steven was overlaatst nog in Kiev. Hoe moet dat daar nu verder? Intern-poiltiek en wat betreft dat beloofde EU-lidmaatschap?

En gaan we in op de relaties tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk van nieuwbakken premier Liz Truss, die deze week vooral bezig zal zijn met de begrafenis van koningin Elisabeth.