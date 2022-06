Deal van kwart miljard voor zonnepanelen op sociale woningen | Flater bij steun overstromingen | Waarom is er nog geen middel tegen hooikoorts?

Als alles volgens plan verloopt, krijgen 90.000 gezinnen in een sociale woning in Vlaanderen in de nazomer zonnepanelen. Voor het bedrijf EnergyVision gaat het om een enorm contract.

De federale hulp na de overstromingen vorig jaar in Wallonië? OCMW's in een aantal Vlaamse steden en gemeenten kreeg daar geld voor, maar in de provincie Luik niet... oeps foutje van de minister!

En de Oekraïense president Zelensky wil na de oorlog van zijn land het Europese Silicon Valley maken. En daarvoor bezoekt hij vier technologiebeurzen ... tegelijkertijd.