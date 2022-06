Demir schrapt miljard subsidies groene stroom | Peking weer open: feestje op de beurs! | Met welke nieuwigheden komt Apple?

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

Vlaams minister van Energie Demir snijdt nog wat dieper in de groenestroomcertificaten. En daar sparen wij ook weer een paar euro mee uit. Letterlijk.

De Chinese hoofdstad Peking heropent voorzichtig, na een lange periode met strenge coronaregels. 't Is meteen feest op de beurzen.

En van een hele resem updates voor je iPhones tot een nieuwe MacBook: onze tech-expert vertelt ons alles wat we willen weten over Apples jaarlijkse WWDC.