Dreigt vergunningenstop voor industrie? | Belgisch bedrijf bezorgde westerse tech aan Russen | West-Vlamingen maken XXL-aardappelrooiers voor VS

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

En we praten met een West-Vlaamse machinebouwer die mee surft op de wereldwijde groei van de frietindustrie. Voor de VS ontwikkelen ze speciale machines: en zoals de meeste dingen in Amerika is het XXL.