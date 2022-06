ECB verhoogt rente: Wat betekent dat voor mij? | Crypto voor het eerst op Brusselse beurs | Belgen helpen NASA naar Mars

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten

Voor de eerste keer in elf jaar plant de Europese Centrale Bank een renteverhoging. We bekijken wat daarvan de impact is op onze centen.

Binnenkort noteert er een cryptoplatform op de Brusselse beurs.

En wij Belgen helpen de NASA binnenkort naar Mars.