Econoom Carsten Brzeski blikt vooruit | 'Duitse regering steunt Israël zeer uitdrukkelijk' | 'Ook volgend jaar zal Europese economie stagneren'

De herfstvakantie zit erop maar wij zorgen we ervoor dat je meteen weer mee bent met onze maandagse vooruitblik op de week die komt.

Daarvoor hebben we altijd een gast. Vandaag is dat Carsten Brzeski, hoofdeconoom van ING Duitsland.

We hebben het over de Duitse economie: is er daar beterschap op komst? Duitsland publiceert cijfers over de productie en de bestellingen van de industrie.

Hoe staat de Chinese economie ervoor? Daar kampen ze al een tijdje met het probleem van deflatie. Deze week krijgen we nieuwe cijfers.

Er staat een belangrijke ontmoeting op de agenda: tussen Amerikaans president Joe Biden en zijn Chinese collega Xi Jiping.

En er komen weer een hele reeks kwartaalcijfers van onze andere Ahold Delhaize en Disney op ons af.