Ellen Vermorgen blikt vooruit | 'Fed zal rente deze keer niet verhogen' | 'Olietekort in de winter in de maak door hold-up Saoedi-Arabë en Rusland'

Op maandag blikken we in De 7 altijd vooruit naar de rest van de week.

Vandaag doen we dat met beursexpert Ellen Vermorgen, bij De Tijd .

We gaan het hebben over de Amerikaanse centrale bank, want er zit een rentebesluit aan te komen. Niet alleen in de VS trouwens deze week. Ook in Turkije, waar de inflatie nog een veel groter probleem is.

Heeft de inflatie een impact op ons online koopgedrag? De resultaten van pakjesbezorger FedEx geven misschien een aanwijzing.

Waarom houdt AB Inbev deze week een analistendag? En vooral: waarom doet de brouwer dat in Mexico?

En dan ook royalty in De 7, jawel, met de koning van Nederland in zijn koets en de Britse vorsten in Frankrijk...