Ellen Vermorgen blikt vooruit | Turkse verkiezingen: 'Markten geven Erdogan nog een kans' | Wat kunnen we verwachten van Exmar en KBC deze week?

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

Op maandag blikken we in De 7 altijd vooruit naar de rest van de week.

Vandaag doen we dat met Ellen Vermorgen beursexpert hier bij De Tijd.

Wat zijn de kansen van Erdogan in de tweede ronde van de Turkse verkiezingen?

Het wordt een boeiende week voor beleggers, met een algemene vergadering bij scheepvaartgroep Exmar en bank en verzekeraar KBC.

En wat mogen we verwachten van het nieuwste economische rapport van de Europese Commissie?