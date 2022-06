Er kwamen nooit meer werkenden bij en toch doet België het niet goed | Wat betekent de olieban nu voor ons? | Zoektocht naar superprik tegen corona

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

Er zijn in België nog nooit zo veel nieuwe werkkrachten bijgekomen als afgelopen jaar. Toch zijn we bij de slechtsten van de Europese klas. Hoe kan dat?

De kersverse Europese deal om Russische olie te bannen is intussen wat bezonken. Onze expert vertelt ons of de sanctie écht doel zal treffen, en hoe wij dat gaan voelen in onze portemonnee.

En een prik die ineens beschermt tegen álle coronavarianten: is dat mogelijk? Er wordt achter de schermen aan gewerkt...