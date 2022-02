Explosies in Kiev, Poetin is militaire aanval gestart | Stikstofakkoord: 'Ze hebben ons doodsvonnis getekend.'

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

Het lijkt te zijn begonnen in Oekraïne.

De Russische president heeft vanmorgen vroeg een militaire operatie aangekondigd.

In de buurt van de hoofdstad Kiev en ook in andere steden zijn al ontploffingen gehoord.

Bij ons reageren industrie en landbouw op de stikstofdeal van de Vlaamse regering.

'Ze hebben ons doodsvonnis getekend,' zegt een melkveehoudster.

Dan het bouwshiftakkoord: wat als je een grond hebt, of er ooit nog één wilt kopen? We praten erover met onze chef netto.

Je hoort het allemaal in deze 7.

Dat en... een beetje drank.