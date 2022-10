Fiscus claimt 66 miljoen van voetbalclubs | EU-top bereikt akkoord over prijsplafond gas | Vlaanderen boven met interactieve schoolborden

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

De strijd tegen witwassen, omkoping en matchfixing in ons voetbal gaat verder. De fiscus vordert 66 miljoen van enkele Belgische clubs. Hoe moet het nu verder met het Verenigd Koninkrijk na het ontslag van de derde premier op een jaar tijd? Onze experte laat haar licht schijnen. En Belgische energiebedrijven vergroten hun marges door te kopen op de ene gasbeurs, en dan te verkopen volgens de benchmark van de andere. Hoe zit dat? En is dat wel koosjer?

