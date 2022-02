Fiscus focust op buitenlandse eigendommen | Hoe ziet de rusthuizengroep Orpea eruit? | Ruzie over 'vlees of geen vlees'

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

Wie zal de fiscus dit jaar extra in de gaten houden? We zijn het te weten gekomen. Onze chef Netto verklapt het je.

En we gaan binnen bij de rusthuizen van zorggroep Orpea, die in Frankrijk verdacht wordt van wantoestanden. Is de privatisering van woonzorgcentra doorgeslagen?