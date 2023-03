Fouad Gandoul blikt vooruit | 'Credit Suisse is too big to fail and too big to save' | 'Fed zal rente niet verlagen uit vrees voor paniekreactie'

Het is maandag en dan blikken we in De 7 altijd vooruit naar de week die komt.

Met een gast.

Vandaag is dat politicoloog en columnist bij De Tijd, Fouad Gandoul.

De Zwitserse grootbank UBS heeft zijn sector- en landgenoot Credit Suisse overgenomen.

Hebben al die bankperikelen een invloed op het rentebesluit dat de Amerikaanse Centrale Bank deze week neemt?

De Chinese president Xi Jinping bezoekt vandaag zijn Russische ambtgenoot Poetin, terwijl de Europese leiders later deze week de koppen bij elkaar steken. Zowel in Moskou als in Brussel zal het over de oorlog in Oekraïne gaan.