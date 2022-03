Fouad Gandoul blikt vooruit naar de week die komt | Poetin speelt zijn machtsspel op alle gebieden | Maakt Groen een bocht in de kernuitstap?

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

We hebben het onvermijdelijk over Oekraïne. Hoe gaat het deze week nog evolueren? En wat doen China, en India?

Onze gast laat ook z'n licht schijnen op de inflatie. Volgens het laatste rapport van het planbureau zou die de komende jaren moeten afnemen. Klopt dat nog wel? En wat betekent dat voor de begrotingscontrole die deze maand op de agenda staat?

En we moeten het ook hebben over de kernuitstap, want daar lijkt een goeie week voor de beslissing moet worden genomen, één en ander te bewegen...