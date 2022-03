Extra Amerikaans gas voor EU | Hoge grondstofkosten maken nieuwbouw duurder | De Amerikanen nemen ons voetbal over

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

Een nieuwbouwwoning wordt duurder dan ooit in ons land. Het grondstoffentekort neemt kritieke proporties aan: de sector heeft het over ongeziene prijsstijgingen.

De EU neemt voorlopig geen extra sancties tegen Rusland, is vannacht op de top hier in Brussel besproken. De VS gaan wel extra gas en olie leveren aan Europa.

En de Amerikanen nemen stilaan ons voetbal over! Niet óp het veld, maar ernaast.