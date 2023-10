Geert Noels blikt vooruit | 'Dat er nog geen lijst bestond met uit te wijzen mensen toont systeem falen' | 'Schat ECB inflatie wel juist in?'

Het is maandag en dan blikken we in De 7 altijd vooruit naar de week die komt, met een gast. Vandaag is dat econoom en stichter van vermogensbeheerder Econopolis Geert Noels.

We moeten het hebben over de nationale politiek, na de rollercoaster aan nieuws dit weekend. Het ontslag van justitieminister Vincent Van Quickenborne en de intrede van zijn opvolger Paul Van Tigchelt.

Maar ook over de internationale politiek. Daar blijft het conflict tussen Israël en Hamas de agenda bepalen.

We blikken ook vooruit op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank en de Amerikaanse groeicijfers, die we deze week krijgen.

En wat is er aan de hand met de Bel20? Drie bedrijven uit die index komen deze week met resultaten. Net zoals de Amerikaanse big techspelers Microsoft, Alphabet, Meta en Amazon.