Geert Noels blikt vooruit | 'De impact van de crisis zal dit jaar zwaarder zijn, de signalen zijn er al' | 'ChatGPT kan vooral goed na-apen'

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

Hoeveel duurder is het leven in februari alweer geworden? Dat komen we vandaag te weten als het inflatiecijfer voor België bekendgemaakt wordt. Donderdag volgt Europa.

Er komen deze week ook weer heel wat jaarcijfers van bedrijven op ons af: onder andere die van Ackermans & van Haaren, Bekaert en AB InBev. Vrijdag publiceert de Nationale Bank dan weer haar jaarlijkse rapport over de economie.

En welke impact heeft de opkomst van AI op de werkvloer? Is ChatGPT een zegen voor ondernemingen of zit er ook een keerzijde aan dat verhaal?