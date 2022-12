Geert Noels kijkt naar 2023 | 'De regering maakt een mañana-begroting, met de kop in het zand' | 'Hoge rente zorgt voor een zuivering bij bedrijven'

We blikken deze week vooruit op het komende jaar, elke dag met een andere gast.

Waar moeten we op letten in 2023? Welke tendensen zetten zich door, en welke deemsteren weg?

Vandaag alweer een absolute klepper bij mij in de studio: welkom Geert Noels!

Econoom en stichter van vermogensbeheerder Econopolis

We hebben 't met jou over de groeiende concurrentieproblemen in België: halen onze bedrijven 't volgend jaar nog van die in 't buitenland?

Dan, de vragen die we ons allemaal stellen: hoe veel pijn gaan we nog voelen door hoge rentes en energieprijzen?

En - love him or hate him - we zijn benieuwd naar wat stermiljardair Elon Musk nog in z'n pijplijn heeft, daar in de VS. Moeten we in Europa wat meer 'doen zoals hij'?